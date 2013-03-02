Сотрудники банка присвоили деньги с депозитов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Винницкой области, прокуратурой города Винницы начато уголовное производство по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в крупных размерах) УК Украины.

Установлен факт присвоения должностными лицами одного из коммерческих банков депозитных средств граждан на сумму свыше 300 тыс. грн.