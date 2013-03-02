Сотрудники банка присвоили деньги с депозитов
04:49, 02 марта 2013Общество
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В Виннице разоблачены сотрудники одного из банковских учреждений, подозреваемые в присвоении свыше 300 тыс. грн депозитных средств.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Винницкой области, прокуратурой города Винницы начато уголовное производство по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в крупных размерах) УК Украины.
Установлен факт присвоения должностными лицами одного из коммерческих банков депозитных средств граждан на сумму свыше 300 тыс. грн.
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