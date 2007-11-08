Журнал «Фокус» в УНИАН назовет 100 самых влиятельных женщин Украины

8 ноября в 13-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: ”100 самых влиятельных женщин Украины – 2007”. Журнал новостей «Фокус» представит результаты второго экспертного рейтинга 100 самых влиятельных женщин Украины. 100 самых влиятельных женщин из 130 претенденток выбирает 31 влиятельный украинский мужчина. В список вошли женщины, которые принимают государственные решения, управляют крупным бизнесом и формируют общественное мнение.Результаты рейтинга представит главный редактор журнала «Фокус» Михаил Гладкий. Также в работе примет участие зам.главного редактора журнала “Фокус” Катерина Глазкова (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 205-43-00, 205-43-03, e-mail press@umh.com.ua.