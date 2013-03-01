Украина получила кириллический домен .укр

Совет директоров ICANN на своем заседании, которое состоялось 28 февраля, одобрил запрос на делегирование для Украины кириллического домена верхнего уровня .укр.

Финальным этапом внедрения домена станет одобрение процедуры со стороны Департамента коммерции США, сообщает Сегодня.

Домен .укр делегирован Украинскому сетевому информационному центру, который и станет его администратором.

В центре говорят, что возможность регистрации доменов в зоне .укр станет возможной уже в ближайшие несколько месяцев - вместе с этим будут разработаны официальные правила домена. Закрепление зоны .укр за Украину произошло еще в марте 2011 года, однако делегирование домена проходит только сейчас.