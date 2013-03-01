Милиция признала, что загадочная смерть юриста на Киевщине была убийством

Юриста из Переяслав-Хмельницкого убили. Повторная судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что правозащитнику Виталию Билыку проломили череп.

Однако следователи из милиции и прокуратуры упорно не хотели замечать насильственной смерти. И только после огласки ТСН о загадочном убийстве Билыка и заявлений родственников погибшего среди версий смерти появилась профессиональная деятельность юриста.

Напомним, юрист погиб еще две недели назад. Покойника возили на судебно-медицинские экспертизы и только в четверг, 28 февраля, похоронили, сообщает ТСН.

Согласно первым выводам местного эксперта мужчина упал, захлебнулся собственной рвотой и умер. Появление гематом, синяков и ссадин на лице эксперт объясняет падением и ударом о детали стены и пола.

Анатолий, сын погибшего юриста в такую версию смерти не поверил и добился повторной экспертизы в Киеве, которая обнаружила дыру в черепе.

Примечательно, что ни милиция, ни прокуратура проломленого черепа у покойника не заметила. Не удивило следователей и количество крови на полу и стенах, а также неестественная поза тела с закинутыми назад руками.

После журналистской огласки в прокуратуре все же взялись проверять и версию умышленного убийства.

Виталий Билык мог погибнуть из-за профессиональной деятельности правозащитника. Юриста дважды пытались застрелить, несколько раз били и постоянно угрожали.

В селе Горбани, где работал Виталий Билык, одни называют юриста защитником бедных, другие - захватчиком крестьянских земель. Правозащитник несколько лет фигурировал в земельных скандалах, поэтому врагов хватало.

Анатолий поклялся на могиле отца наказать убийц. Сначала сын погибшего юриста потребует прозрачного расследования, а поэтому будет просить передать дело областной прокуратуре.