Глава УПЦ обратился к людям, захватившим храм на Печерске

Об этом говорится в размещенном на официальном сайте Украинской православной церкви видеообращении Митрополита Владимира.

Он отметил, что в Свято-Воскресенский церкви «возникло недоразумение» и уже около месяца в храме не проводятся богослужения.

«Наступает Великий пост и хочется пожелать всем вам, чтоб вы нашли истину, которая вас объединяет, а не разъединяет», - сказал глава УПЦ. Он призвал всех к мирному урегулированию конфликта. «Я призываю вас всех от этого мирного положения и прошу Сергея Васильевича, а также духовенство и всех верующих найти в себе силы победить ту ситуацию, которая не должна быть в Церкви», - сказал Митрополит Владимир, обращаясь к представителям Украинского Союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов) во главе с Сергеем Червонописским и другим лицам, которые захватили Воскресенский храм на Печерске.

По теме: Все под выборы, все для победы: воины-афганцы взялись за храм и приход

Глава Украинской православной церкви сказал, что «Церковь - храм Божий, где мы встречаемся с Богом». «Я хочу призвать на вас Божье благословение, чтобы мир Христов царил в ваших сердцах, чтобы вы нашли мужество и силу, чтобы храм был у вас храмом и братская любовь была настоящей христианской любовью», - сказал Митрополит и призвал всех к миру и любви особенно накануне поста. «Дайте возможность, от кого зависит, чтобы храм стал снова храмом и не вызывал соблазна своим состоянием на сегодняшний день. Я верю, что так оно будет, что вы выполните Указ Священноначалия и страх Божий воцарится среди вас. Пусть люди снова молятся там, как молились, и Бог пусть всех благословит», - призвал Блаженнейший Митрополит Владимир.

По теме: Афганский храм: неожиданная развязка ценой жизни...

Как сообщалось, закрытие храма стало продолжением конфликта, который возник в июне-июле 2012 года, когда люди из числа представителей УСВА во главе с С.Червонописским, не пускали в церковь прихожан, настоятеля и священнослужителей. Представители воинов-афганцев не согласны с назначением Митрополитом Киевским и всей Украины Владимиром настоятелем церкви преосвященного Феодосия и рассматривают закрытие церкви как один из способов повлиять на это решение.

22 января 2013 храм был закрыт представителями Украинского Союза ветеранов Афганистана, и с того времени богослужения в храме не проводятся.