Правительство определило 5 приоритетов на 2013-2014 года

За время работы над документом авторы Госпрограммы провели ряд переговоров с Международным валютным фондом, Всемирной организацией торговли по пересмотру таможенных ставок, представителями европейских структур, результатом которых стало четкое понимание того, что год будет сложным как для отечественной, так и для мировой экономики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина, противовесом непростых внешних условий и должна, по мнению разработчиков, стать Госпрограмма активизации экономики. План действий, которые обеспечат ее реализацию, базируется на пяти ключевых приоритетах. Их перечень включает повышение конкурентоспособности экономики, улучшение инвестиционного климата, поддержку национального товаропроизводителя, развитие высокотехнологических секторов, структурные реформы и наращивание экспорта. При этом основой для дальнейших стратегических реформ станет макроэкономической стабильность, без которой невозможно решить проблему обеспечения устойчивого экономического роста.

Реализация экономической правительственной стратегии, согласно Госпрограмме активизации экономики, даст возможность обеспечить увеличение реального ВВП на 2,5 - 3,4% в 2013 году и на 3,0-4,0% в 2014 году. Если говорить о макроэкономических показателях, то в планах правительства обеспечить поддержку оптимального уровня инфляции в пределах 5-6%, дефицита государственного бюджета в пределах 3,2% ВВП, предельного объема государственного долга на уровне 30,6% ВВП.