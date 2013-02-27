На Закарпатье ночью сгорел дом: трое погибли
08:46, 27 февраля 2013Общество
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Сегодня в 00.28 в с. Новоселица Межигорского района Закарпатской области в частном жилом доме возник пожар.
На Закарпатье сгорел дом / Фото: stihi.ru
В результате пожара погибли три человека, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Огнем уничтожена кровля и перекрытия дома. В 6.30 подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован.
Как сообщал УНИАН, 23 февраля в г. Рубежное (Луганская область) в квартире пятиэтажного дома произошел взрыв газа с последующим возгоранием бытовых вещей.
Как сообщили в прокуратуре Луганской области, в результате пожара погибла 75-летняя хозяйка квартиры.
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