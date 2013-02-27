На Закарпатье ночью сгорел дом: трое погибли

В результате пожара погибли три человека, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Огнем уничтожена кровля и перекрытия дома. В 6.30 подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля в г. Рубежное (Луганская область) в квартире пятиэтажного дома произошел взрыв газа с последующим возгоранием бытовых вещей.

Как сообщили в прокуратуре Луганской области, в результате пожара погибла 75-летняя хозяйка квартиры.