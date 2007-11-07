НБУ вводит в обращение монету “Бугай” (фото)

Национальный банк Украины вводит в обращение 7 ноября 2007 года памятную монету “Бугай” номиналом 5 гривень, посвященную украинскому народному музыкальному инструменту в форме деревянного цилиндра, одна из основ которого обтянута кожей с прикрепленным к ней пучком волос конского хвоста.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацбанка, монета отчеканена с использованием современных технологий изготовления биметаллических монет: внешний круг – медно-никелевый сплав, внутренней – нордик, качество – “специальный анциркулейтед”, диаметр – 28,0 мм, масса – 9,4 г, тираж – 50 000 штук. Гурт монеты – секторальное рифление.

На рельефной поверхности аверса символично изображены звуковые волны в виде стилизованного растительного барочного орнамента, размещены стилизованные надписи – НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (вверху), под которым слево, – малый Государственный Герб Украины, 2007/ 5 ГРИВЕНЬ (внизу) и логотип Монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе монеты изображен музыкальный инструмент, по кругу – барочный орнамент и стилизованная надпись БУГАЙ.

Художники – Владимир ТАРАН, Александр ХАРУК, Сергей ХАРУК. Скульпторы – Владимир ДЕМЬЯНЕНКО, Владимир АТАМАНЧУК.

Памятная монета номиналом 5 гривень является действительным платежным средством Украины и обязательна к принятию без каких-либо ограничений по ее номинальной стоимости ко всем видам платежей, а также для зачисления на расчетные счета, вклады, аккредитивы и для переводов.