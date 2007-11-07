Украина погасила весь долг перед Газпромом

Во вторник компания «РосУкрЭнерго» полностью и своевременно выполнила условия соглашения о погашении задолженности перед Группой «Газпром» за природный газ, который поставлялся в 2007 году, а также по дивидендам по результатам деятельности «РосУкрЭнерго» в 2006 году, сообщило управление информации российского газового монополиста.

Именно от компании «РосУкрЭнерго» «Газпром» требовал возвращения долга, который накопили украинские потребители.

«РосУкрЭнерго» является единственным поставщиком-посредником, через которого Украина закупает российский и среднеазиатский природный газ у компании «Газпром экспорт», дочерней компании и экспортного подразделения «Газпрома».

Украинские потребители, среди которых наибольший, – «Нафтогаз Украины», в свою очередь покупают газ у «РосУкрЭнерго» через еще одного посредника – компанию «Укргаз-Энерго».

«Укргаз-Энерго» погасила все свои долги перед «РосУкрЭнерго» 31 октября.

2 октября «Газпром» заявил, что украинская сторона должна ему в целом 1 миллиард 300 миллионов долларов, и предупредил, что сократит поставки газа в Украину, если эту задолженность не погасят на протяжении октября.

В последние дни и украинские, и российские правительства говорят о том, что на следующий год Украина может договориться с Россией о снабжении газа без посредников.

Радио Свобода