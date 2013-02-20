В Киев массово завозят шпионскую аппаратуру

Как сообщили УНИАН в пресс-секторе УСБУ в г. Киеве, сотрудники столичного Управления совместно с таможенными органами выявили факты перемещения на территорию Украины более 350 единиц спецтехники.

Технические средства, предназначенные для скрытого прослушивания и негласной видеосъемки, были заказаны местными жителями в заграничных Интернет-магазинах с целью последующего использования и сбыта на территории Украины.

Специальные технические средства (СТС) негласного получения информации были закамуфлированы под предметы повседневного потребления, бытовые приборы: шариковые ручки, автомобильные брелоки, наручные и настольные часы и тому подобное.

Все незаконные технические устройства правоохранители изъяли. В рамках зарегистрированных уголовных производств назначены экспертизы, по результатам которых владельцы СТС будут поставлены в известность о подозрении относительно приобретения и незаконного перемещения через государственную границу запрещенных предметов.

Законодательством Украины запрещен свободный оборот и реализация СТС. Их использование разрешено лишь государственным правоохранительным органам по решению суда. Для других юридических и физических лиц приобретение, сбыт и использование спецсредств негласного получения информации является противоправной деятельностью, которая попадает под действие ст. 359 Уголовного кодекса Украины. За это преступление предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. Кроме того, СТС выделены как отдельный предмет преступления, предусмотренного ст. 201 УК Украины, которая предусматривает ответственность за незаконное перемещение спецсредств через государственную границу в виде лишения свободы до 12 лет.