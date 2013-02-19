Чиновники продавали золото из госхранилища по заниженным ценам

Прокуратура Киева открыла уголовное производство в отношении должностных лиц Министерства финансов Украины и Государственного хранилища драгоценных металлов и драгоценных камней Украины, которые в течение 2008-2010 годов незаконно продавали драгоценные металлы и камни по заниженным ценам.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева.

Как отмечается в сообщении, должностное лицо департамента регулирования операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями Министерства финансов Украины в течение 2008-2010 годов самовольно предоставляло разрешения на реализацию из государственного хранилища драгоценных металлов и камней. Как установлено прокурорской проверкой, такие полномочия имеет исключительно министр финансов Украины.

В дальнейшем должностное лицо Государственного хранилища драгоценных металлов и драгоценных камней Украины продавало государственные ценности без проведения аукциона и по заниженным ценам.

По заключениям специалистов Госфининспекции размер ущерба государству вследствие незаконной реализации драгоценных металлов и камней составляет 624 тыс. грн.

В отношении должностного лица департамента Министерства финансов Украины начато уголовное производство по ч. 3 ст. 365 УК Украины «Превышение власти или служебных полномочий».

В отношении должностного лица Государственного учреждения «Государственное хранилище драгоценных металлов и драгоценных камней Украины» начато уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК Украины «Злоупотребление властью или служебным положением».