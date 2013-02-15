Врачи: В Украине вылечивают фактически двух из трех онкобольных детей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заведующий отделением детской онкологии Национального института рака Григорий Климнюк сегодня во время пресс-конференции, посвященной Всемирному дню зашиты прав онкобольных детей.

В то же время, по словам врача, в Украине ежегодно умирает около тысячи онкобольных детей (от 950 до 1200).

«Это приблизительно 25% детей, у которых было выявлено онкозаболевание. В причинах детских смертей рак занимает пятое место. Есть страны, в которых онкопричина смертей – на первом месте», - уточнил врач.

Он подчеркнул, что обеспеченность медикаментами детского онкологического отделения Национального института рака – 100%. «Очень редко бывает, когда мы просим волонтерские организации о помощи. Только если есть перебои, связанные с тендерными закупками или с поставками импортных лекарств. Эти вопросы не может урегулировать Минздрав или само медучреждение. Тогда мы обращаемся к волонтерам, в фонд «Развитие Украины». Они помогают нам обеспечить детей препаратами», - отметил врач.

Остановившись на вопросах финансирования сферы детской онкологии, Г.Климнюк проинформировал, что за последние 7 лет в Украине произошло существенное изменение в государственной политике относительно данной категории пациентов.

«До 2005-2006 года финансирование детской онкологии было нулевым. С появлением государственной программы «Детская онкология» оно стало более-менее стабильным и около 50% необходимых медикаментов и часть оборудования для лечения финансировалось за счет государства. И хотя государственная программа закончилась еще в 2010 году, финансирование продолжается. Более того – стремительно выросло. В 2013 году финансирование увеличилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Это практически стопроцентное покрытие по цитастатикам и приближающиеся к процентам 70 по препаратам поддерживающей терапии», - сказал Г.Климнюк.

В то же время, подчеркнул врач, есть статьи, которые не покрываются госбюджетом – закупка реагентов для диагностики, расходных материалов, дорогостоящего оборудования.

«Но и эти проблемы решаются с помощью сотрудничества с благотворителями. Например, Национального института рака и Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины». Это сотрудничество предполагает строительство новых лечебных корпусов, приобретение необходимого медоборудования, помощь в лечении тяжелобольных детей. Работает программа «Дерево жизни», инициированная Фондом Ахметова. Благодаря этой программе в течении последнего года родители наших маленьких пациентов не заплатили ни за один эндопротез (а это сотни тысяч гривень). Для «Дерева жизни» анонимные благотворители вносят по 170-190 тыс. грн. Мы просим провести следующее благотворительное собрание, чтобы отчитаться за проделанную за год работу», - сказал Г.Климнюк.

Он также добавил, что Фонд «Развитие Украины» закупил набор уникальных хирургических инструментов для эндопротезирования онкобольных детей стоимостью более 1 млн грн. «Такие высокотехнологические инструменты имеют только ведущие клиники мира», - подчеркнул врач.