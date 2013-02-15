Врачи: В Украине вылечивают фактически двух из трех онкобольных детей

17:27, 15 февраля 2013
Общество
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В Украине излечиваются около двух третей онкобольных детей.

Почти две трети онкобольных детей излечивают

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заведующий отделением детской онкологии Национального института рака Григорий Климнюк сегодня во время пресс-конференции, посвященной Всемирному дню зашиты прав онкобольных детей.

В то же время, по словам врача, в Украине ежегодно умирает около тысячи онкобольных детей (от 950 до 1200).

«Это приблизительно 25% детей, у которых было выявлено онкозаболевание. В причинах детских смертей рак занимает пятое место. Есть страны, в которых онкопричина смертей – на первом месте», - уточнил врач.

Он подчеркнул, что обеспеченность медикаментами детского онкологического отделения Национального института рака – 100%. «Очень редко бывает, когда мы просим волонтерские организации о помощи. Только если есть перебои, связанные с тендерными закупками или с поставками импортных лекарств. Эти вопросы не может урегулировать Минздрав или само медучреждение. Тогда мы обращаемся к волонтерам, в фонд «Развитие Украины». Они помогают нам обеспечить детей препаратами», - отметил врач.

Остановившись на вопросах финансирования сферы детской онкологии, Г.Климнюк проинформировал, что за последние 7 лет в Украине произошло существенное изменение в государственной политике относительно данной категории пациентов.

«До 2005-2006 года финансирование детской онкологии было нулевым. С появлением государственной программы «Детская онкология» оно стало более-менее стабильным и около 50% необходимых медикаментов и часть оборудования для лечения финансировалось за счет государства. И хотя государственная программа закончилась еще в 2010 году, финансирование продолжается. Более того – стремительно выросло. В 2013 году финансирование увеличилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Это практически стопроцентное покрытие по цитастатикам и приближающиеся к процентам 70 по препаратам поддерживающей терапии», - сказал Г.Климнюк.

В то же время, подчеркнул врач, есть статьи, которые не покрываются госбюджетом – закупка реагентов для диагностики, расходных материалов, дорогостоящего оборудования.

«Но и эти проблемы решаются с помощью сотрудничества с благотворителями. Например, Национального института рака и Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины». Это сотрудничество предполагает строительство новых лечебных корпусов, приобретение необходимого медоборудования, помощь в лечении тяжелобольных детей. Работает программа «Дерево жизни», инициированная Фондом Ахметова. Благодаря этой программе в течении последнего года родители наших маленьких пациентов не заплатили ни за один эндопротез (а это сотни тысяч гривень). Для «Дерева жизни» анонимные благотворители вносят по 170-190 тыс. грн. Мы просим провести следующее благотворительное собрание, чтобы отчитаться за проделанную за год работу», - сказал Г.Климнюк.

Он также добавил, что Фонд «Развитие Украины» закупил набор уникальных хирургических инструментов для эндопротезирования онкобольных детей стоимостью более 1 млн грн. «Такие высокотехнологические инструменты имеют только ведущие клиники мира», - подчеркнул врач.

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