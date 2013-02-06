Счета онкобольных детей привлекают мошенников

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

Отмечается в частности, что в последнее время широкий резонанс в обществе приобрели случаи мошеннического завладения средствами граждан, которые предназначались для оплаты лечения детей, страдающих онкологическими заболеваниями. В связи с чем, заместителем Генерального прокурора проанализировано состояние раскрытия указанных преступлений и направлено письмо первому замминистра внутренних дел. В письме в частности подчеркивается, что такие случаи мошенничества неединичны и имеют место в разных регионах Украины, а именно в Запорожской области, г. Днепропетровск и г. Киев. Заместитель генпрокурора отмечает, что ни в одном из указанных случаев лицо, совершившее преступление, до сих пор не установлено.

С целью недопущения новых преступлений и необходимости скорого раскрытия уже совершенных – Генеральная прокуратура Украины обязала МВД Украины предпринять безотлагательные исчерпывающие меры по полному и беспристрастному расследованию по указанным уголовным производствам.

Кроме того, о результатах выполнения требований, указанных в письме, органы милиции обязаны информировать Генеральную прокуратуру Украины до 5 марта 2013 года.