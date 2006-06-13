Начинает работу Международная выставка-ярмарка «АГРО-2006»

В Международном Выставочном Центре «Экспоцентр Украины» откроется XVIII Международная агропромышленная выставка-ярмарка «АГРО-2006», которая продолжится до 17 июня 2006 года. В выставке будут принимать участие свыше 50 предприятий машиностроения для АПК, которые продемонстрируют образцы новой техники, узлы и агрегаты, применяемые на всех этапах производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Среди участников выставки такие известные предприятия, как: ОАО «Харьковский тракторный завод», ОАО «Херсонские комбайны», ОАО «Красная звезда» (г. Кировоград), КВП «Днепропетровский комбайновый завод», ОАО «Борекс» (г. Бородянка), ОАО «Уманьферммаш» и ОАО «Тернопольский комбайновый завод». Нужна аккредитация. Телефоны: 246-31-41, 8-050-17-084-16.