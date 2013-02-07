Ставицкий: Поставки газа через Венгрию и Словакию начнутся уже в І квартале

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

Он отметил, что на данный момент переговоры по организации таких поставок находятся в завершающей стадии.

«Со Словакией есть технические вопросы, которые мы согласовываем, а с Венгрией у нас практически все вопросы уже решены», - отметил министр.

По теме: Кожара: доминирование Газпрома в Украине сломано

Отвечая на вопрос, когда могут начаться поставки газа, Э.Ставицкий ответил: «В ближайшее время. Ведутся переговоры, они уже на финише. Мы рассчитываем на первый квартал».

При этом он также сообщил, что газ может закупаться не только через немецкую компанию RWE, но и через другие компании.

Также он сказал, что покупателем может быть не только НАК «Нафтогаз Украины».

«У нас было принято решение правительством о демонополизации поставок импортного газа. Так что та компания, которая договорится, будет иметь право свободного доступа к системе, которая позволит осуществлять поставки газа», - сказал Э.Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, с 1 ноября 2012 года "Нафтогаз Украины" начал импорт газа, закупаемого у немецкой компании RWE и поставляемого по реверсной схеме в Украину через Польшу.

В 2013 году Украина планирует импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд куб. м газа и сократить его закупки в Российской Федерации до 20 млрд куб. м.

По информации экс-министра энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко, в 2013 году поставки могут осуществляться через Венгрию.

Также по заявлениям главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгения Бакулина, компания ожидает увеличения поставок газа от компании RWE и прихода других европейских трейдеров на внутренний рынок.

18 января 2013 года Э.Ставицкий сообщил, что Украина на данном этапе прорабатывает еще два маршрута для организации поставок газа из Европы в реверсном режиме.

Он отметил, что на сегодняшний день основной маршрут поставки газа из Европы, который Украина закупает у немецкой компании RWE, проходит через Польшу.

«Пока получаем только через Польшу. Мы прорабатываем еще два маршрута. Они будут известны в самое ближайшее время», - сказал Э.Ставицкий.