Цимбалист-виртуоз начал сбор средств на “Детскую больницу будущего”

Сегодня в городе Долина Ивано-Франковской области начал свои благотворительные сольные концерты лауреат международных и всеукраинских конкурсов цимбалист Михаил ЗАХАРИЯ.

Как сообщили УНИАН в Долинской райгосадминистрации, часть средств от концерта музыкант направит в Международный благотворительный фонд “Украина 3000”, председателем наблюдательного совета которого является жена Президента Украины Екатерина ЮЩЕНКО, для строительства “Детской больницы будущего”. Другую часть денег музыкант передаст в Долинский детский дом-интернат.

На концерт прибыли местные бизнесмены, руководители районной власти, лидеры политических партий, народные депутаты Украины, почетные граждане города.

М.ЗАХАРИЯ, уроженец Долины, начал играть на цимбалах с двух лет. Сейчас он является студентом Международной словацкой консерватории, где обучается по специальной программе вундеркиндов. Музыкант представляет Украину на всех конгрессах цимбалистов мира.

6 ноября цимбалист-виртуоз даст свой сольный концерт в Ивано-Франковске.