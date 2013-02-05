В Харькове похоронили убитого судью и членов его семьи

Как рассказал УНИАН один из участников похорон, на церемонии, которая началась сегодня около 11:40 на кладбище №18 (проспект Гагарина, 362), собрались около 100 человек, в основном коллеги погибшего.

Тела судьи и членов его семьи доставили на кладбище из морга на улице Дмитриевской на четырех автомобилях. Церемония отпевания длилась около 40 минут, гробы не открывали.

В.Трофимова, его жену, сына и сожительницу сына похоронили рядом.

На похоронах присутствовала председатель Фрунзенской районной в Харькове администрации Татьяна Топчий.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2012 года в Харькове неизвестные убили четырех людей - судью Фрунзенского районного суда Харькова Владимира Трофимова и членов его семьи.

По данным милиции, обезглавленные трупы обнаружил в одной из квартир многоэтажки близкий родственник погибших. Были убиты: 58-летний В.Трофимов, его 59-летняя жена, их 30-летний сын и 29-летняя сожительница сына.

Убийцы забрали с места преступления отрезанные головы судьи и членов его семьи.