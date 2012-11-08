В Херсонской области фермер держал трех рабов

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе по связям с общественностью УМВД в Херсонской области, злоумышленником оказался 20-летний мужчина неславянского происхождения, который содержал крупное фермерское хозяйство.

По данным милиции, он самостоятельно подыскивал бесплатную рабочую силу. Для этого ездил по территории Украины, где выбирал людей без определенного места жительства, за которых некому заступиться. Фермер обещал бездомным стабильную работу, неплохую зарплату, бесплатное питание и проживание, а в результате люди получали 16-часовой рабочий день, некачественную пищу и постоянный надзор.

При этом, деньги за работу им не платили, никуда не выпускали с территории фермы, а на ночь закрывали в подсобном помещении. Кроме трудовой эксплуатации, люди терпели оскорбления и физическое насилие. Любые попытки побега жестоко карались, рабочие были запуганы.

В частности, одного пленника фермер обманом вывез в Новотроицкий район. Как рассказал 37-летний пострадавший, он жил в Харькове, работал на местном продуктовом рынке, потому что жена выгнала его из дома из-за пристрастия к алкоголю. Пленник рассказал, что он часто видел фермера на харьковском рынке. Тот неоднократно предлагал бездомному поехать в Херсонскую область работать на полях, однако пострадавший каждый раз отказывался. А в августе этого года фермер опять приехал в Харьков, попросил бездомного помочь ему разгрузить овощи. После чего предложил вместе выпить. Как вспоминает потерпевший, после употребления алкоголя он заснул, а проснулся уже в Новотроицком районе.

Летом люди работали на полях, где выращивали бахчевые культуры, помидоры и огурцы. А осенью хозяин заставлял их ухаживать за скотом, ремонтировать дом, сараи и прочее.

По данным милиции, трое освобожденных пленников оказались не готовыми к жизни на свободе. У них нет ни документов, ни одежды. Также из-за плохого питания и изнурительной работы мужчины сильно истощены. Сейчас милиция помогает пострадавшим восстановить документы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.146 Уголовного кодекса Украины «Незаконное лишение свободы или похищение человека». За данное преступление мужчине грозит ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет. На данный момент в отношении фермера избрана мера пресечения – подписка о невыезде.