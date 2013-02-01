Пьяный гость попросил «подержать» пистолет и расстрелял хозяев квартиры

Как сообщили в УМВД Украины в Черновицкой области, в милицию поступил сигнал, что в одном из домов неизвестный стрелял в людей из пистолета. Правоохранители обнаружили хозяина квартиры с окровавленной рукой, его сожительницу - с гематомами на лице и сломанной челюстью, а также мужчину с травмами головы.

По предварительным данным, 23-летний владелец квартиры и его сожительница пригласили в гости малознакомого 41-летнего мужчину. Во время пьянки хозяин показал гостю пневматический пистолет, который тот попросил "подержать". Но гость пистолет не просто взял в руки, а начал стрелять по хозяевах - девушке он выстрелил в лицо, 23-летнему парню - в руку, третий же выстрел он совершил себе в висок.

Пострадавшую девушку госпитализировали. Жизни злоумышленника и хозяина квартиры ничего не угрожает.

Продолжаются следственные действия. Возбуждено уголовное дело.