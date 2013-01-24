В запорожской больнице мужчина угрожал пистолетом врачам

В Запорожье 5-й городской больнице мужчина угрожал пистолетом врачам, которые отказали ему в медицинской помощи.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области.

«Действительно, утром 23 января, в дежурную часть Орджоникидзевского райотдела милиции г. Запорожья поступило сообщение из 5-й городской больницы от врачей, которые сообщили, что к ним за медицинской помощью обратился молодой человек. Медицинские работники посоветовали ему по данному поводу обратиться в больницу по месту жительства. После этого мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, начал оскорблять всех присутствующих, а потом выхватил пистолет пневматического действия и начал им угрожать», - сообщили в ОСО.

По данным правоохранителей, в ходе инцидента один из врачей смог отобрать пистолет у правонарушителя и вызвал наряд милиции, который задержал мужчину и доставил в райотдел.

На сегодняшний день в отношении нарушителя начато криминальное производство по признакам криминального правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 296 УК Украины – «Хулиганство». Ведется досудебное расследование.