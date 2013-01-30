Главное за день: обзор топ-новостей

Более подробная картина дня в нашем обзоре

Луценко вывезли из больницы

Народный депутат, жена осужденного бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко Ирина Луценко расценила вывоз ее мужа из больницы в колонию после операции как покушение на его жизнь.

Тюремщики же утверждают, что Луценко выписали из больницы его врачи и его не готовили к еще одной операции.

Россия заявила об отказе от помощи США в борьбе с преступностью

Россия отказалась от финансовой помощи США в борьбе с преступностью и наркотрафиком.

Азаров инициирует отставку главы Укргосреестра

Премьер-министр Украины Николай Азаров инициирует увольнение председателя Государственной регистрационной службы Украины Леонида Ефименко.

Украина съехала на 10 пунктов в рейтинге свободы прессы

Во Всемирном индексе свободы слова за 2012 Украина опустилась на 10 позиций и заняла 126-е место из 179.

Донецкая область сохранила лидерство по объему долгов по зарплате

Донецкая область сохранила лидерство по уровню задолженности по заработной плате в региональном разрезе и увеличила ее по сравнению с ноябрем 2012 года на 10,7 млн ​​грн (7%) - до 172,9 млн грн на 1 января 2013 года.

Министр: Украина выполнила все обязательства перед «Газпромом»

Украина, с юридической точки зрения, выполнила все обязательства перед российским газовым монополистом «Газпром».

Завтра оппозиция созывает сбор в Верховной Раде

По словам Турчинова, приглашаются все народные депутаты, "кому не безразлична судьба Украины, принять участие в собрании".

Министр говорит, что Украина не ждет быстрых денег от МВФ

По итогам работы миссии Международного валютного фонда в Украине не ожидается подписание новой программы сотрудничества.

В Кабмине утверждают, что выплатили Луценко 15 тысяч евро

Украина в полном объеме выплатила компенсацию Луценко, присужденную ЕСПЧ, - говорит Кульчицкий.

Коммунисты предлагают ВР вернуть в Украину смертную казнь

Трое депутатов из Коммунистической партии зарегистрировали в Верховной Раде проект закона о введении в Украине смертной казни.

Госстат: ВВП Украины в 2012 году вырос на 0,2%

ВВП Украины в четвертом квартале 2012 года сократился по сравнению с четвертым кварталом 2011 года на 2,7%, а по сравнению с третьим кварталом 2012 года по учетом сезонного фактора - на 0,8%.