В Кабмине утверждают, что выплатили Луценко 15 тысяч евро

Украина в полном объеме выплатила компенсацию бывшему министру внутренних дел Юрию Луценко согласно решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Об этом сообщил сегодня уполномоченный Кабинета министров по делам Европейского суда по правам человека Назар Кульчицкий.

"Согласно информации, предоставленой нам Государственной исполнительной службой, казначейство осуществило платеж 25 января", - сказал Н.Кульчицкий.

Он уточнил, что компенсация Ю.Луценко выплачена в полном объеме. В то же время он отметил, что только 9 января были получены реквизиты для перечисления средств.

Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко был задержано 26 декабря 2010 года. Генпрокуратура выдвинула ему обвинение в завладении государственным имуществом в особо крупных размерах и в превышении служебных полномочий.

Ю.Луценко обратился в Европейский суд по правам человека 21 января 2011 года. Он, в частности, обжаловал необоснованное и незаконное задержание, а также то, что он не был информирован о причинах своего ареста.

3 июля этого года Европейский суд по правам человека признал нарушение по делу Ю.Луценко и обязал Украину выплатить экс-министру 15 тыс. евро компенсации.

19 ноября ЕСПЧ отклонил апелляцию Украины на решение о незаконности задержания и ареста Ю.Луценко. Таким образом решение суда от 3 июля вступило в силу.