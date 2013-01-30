Министр: Украина выполнила все обязательства перед «Газпромом»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«Украина, с юридической точки зрения, выполнила все обязательства. Счет выставлен за тот объем газа, который Украина не закупала», - сказал министр. При этом он добавил, что выставленный счет не связан с фактом подписания договора с компанией Shell в Давосе. По словам Э.Ставицкого, счет был выставлен до поездки украинской делегации на Всемирный экономический форум в Давосе.

Вместе с тем, на данный момент, отметил министр, никаких проблем с поставками газа в Украину нет. «Поставки газа идут согласно контракту», - сказал Э.Ставицкий.

Он также сообщил, что сейчас вопрос выставленного «Газпромом» счета прорабатывается с юристами и в скором времени министерство представит свою позицию на этот счет.

Как сообщал УНИАН, 26 января НАК «Нафтогаз Украины» подтвердил, что «Газпром» выставил счет на 7 миллиардов долларов за газ, который Украина не закупала в 2012 году.

Позиция «Нафтогаза» заключается в том, что компания выполнила все финансовые обязательства перед «Газпромом» в 2012 году. Согласно контракту на закупку газа от 2009 года, минимальный объем газа, к которому применимо условие «бери или плати» (take-or-pay), составляет 33,3 млрд кубометров. «Нафтогаз Украины», по предварительной информации, закупил в 2012 году около 25 млрд кубометров газа. При этом украинская сторона своевременно предупредила «Газпром» о сокращении закупки газа.

24 января в Давосе было подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Надра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях. Прогнозные ресурсы Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.) оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа. По мнению экспертов, счет, выставленный «Газпромом» за недобор газа, является ответом на подписание соглашения с Shell.