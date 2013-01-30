Тюремщики говорят, что жена Луценко «выдумывает»

Бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко выписали из больницы его лечащие врачи.

Об этом во время общения со СМИ сообщил заместитель руководителя медицинского департамента ГПтС Украины Зураб Малазония, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

По его словам, согласно выписке Универсальной клиники «Оберег», у осужденного Ю.Луценко в настоящее время нет показаний для пребывания в стационаре.

«Лечащий врач Ю.Луценко принял решение о выписке пациента. Ведь, как значится в заключении клиники «Оберег» после проведенных манипуляций состояние пациента улучшилось, на боли он не жаловался», - сказал З.Малазония.

Он также отметил, что этапирование Ю.Луценко проходило планово, ведь еще вчера врачи готовили документы к выписке.

«Все заявления о срочном вывезении не отвечают действительности. Все проводилось планово, как это планировали лечащие врачи Ю.Луценко», - прибавил З.Малазония.

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Кроме того, по его словам, медики клиники передали пенитенциарной службе ряд рекомендаций, которые медицинский персонал колонии будет выполнять.

«В частности, Ю.Луценко была рекомендована диета, а также пешие прогулки не меньше 30 минут в день», - уточнил он.

Заместитель руководителя меддепартамента ГПтС также объяснил, что с медицинской точки зрения процедура, которую проводили осужденному Ю. Луценко, это процедура одного дня, вообще не требующая длительной реабилитации.

«Обычных пациентов в таких случаях выписывают на третий день. В нашем случае, по настоянию родственников осужденного, он находился в больнице 7 дней после операции», - объяснил З.Малазония.

Он также опроверг информацию о том, что врачи вроде бы готовили Ю.Луценко к еще одной операции.

«Это неправда. Никто не планировал никаких операций. Зачем такое выдумывать, когда в операции у пациента нет надобности?», - удивился врач.

По словам З.Малазонии, состояние пациента в настоящее время стабильное и удовлетворительное.

Как сообщал УНИАН, 23 января Ю.Луценко прооперировали в столичной клинике “Оберег”, ему делали операцию по удалению полипов.

Сегодня утром в Государственной пенитенциарной службе сообщили, что Ю.Луценко вывезли из столичной больницы в колонию.

Народный депутат, жена осужденного бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко Ирина Луценко расценивает вывезение ее мужа из больницы в колонию после операции как покушение на его жизнь.

И.Луценко заявила, что по информации медиков клиники, в которой Ю.Луценко делали операцию по удалению полипов, у него открылась одна из язв, которая кровоточит, а также у него случилось кровотечение после операции.

Она отметила, что Ю.Луценко даже не готов был к следующей операции, которая планировалась, поскольку «у него три открытые язвы и кровотечение после операции».

«Человек еще на антибиотиках и под капельницей, а его вывозят в 7 утра в Менскую колонию», - возмутилась И.Луценко.

Она подчеркнула: “Я расцениваю это поведение пенитенциарной службы и сегодняшней власти как покушение на жизнь моего мужа”.

По словам депутата, она имеет информацию, что на врачей клиники оказывалось давление, чтобы они выписали Ю.Луценко из больницы. По ее словам, в сущности, речь идет о «непредоставлении медицинской помощи». При этом жена экс-министра отметила, что не верит, что врачи рекомендовали вывезти Ю.Луценко из больницы.

Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле выразил обеспокоенность условиями перевозки Ю.Луценко из киевской больницы в колонию в Черниговской области.

Ш.Фюле подымет вопрос Ю.Луценко во время сегодняшней встречи с министром иностранных дел Украины Леонидом Кожарой.