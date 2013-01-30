Россия заявила об отказе от помощи США в борьбе с преступностью

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства России, распоряжение «О прекращении действия соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Соединённых Штатов Америки о сотрудничестве в осуществлении правоохранительной деятельности и контроля за наркотиками» подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.



Распоряжение инициировано МИД России, поскольку указанное соглашение не отвечает реалиям сегодняшнего дня и исчерпало свой потенциал.

«Соглашение было заключено 25 сентября 2002 г. Необходимость его подписания тогда была вызвана недостаточным бюджетным финансированием соответствующих правоохранительных программ», - говорится в пояснительной записке.

В рамках соглашения американская сторона регулярно предоставляла российским компетентным органам на основе соответствующих писем-соглашений финансовую помощь на реализацию антикриминальных проектов.

МИДу России поручено уведомить США о принятом решении.