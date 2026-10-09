США ввели санкции против МУС после вручения Нобелевской премии бывшему судье, - Reuters

Администрация Трампа обвинила МУС в "преследовании американцев".

Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против Международного уголовного суда (МУС). Это произошло всего спустя несколько часов после того, как один из бывших судей МУС получил Нобелевскую премию мира, сообщает Reuters.

Отмечается, что администрация Трампа давно занимает враждебную позицию по отношению к суду и ранее уже вводила санкции в отношении его прокуроров и судей. В заявлении госсекретаря США Марко Рубио, с которым ознакомилось агентство до официального объявления, говорится о том, что Вашингтон также собирается ввести санкции против компаний, предоставляющих услуги самому суду.

"Президент Трамп никогда не позволит Международному уголовному суду преследовать американцев. Именно поэтому сегодня Соединенные Штаты вводят санкции против Международного уголовного суда. Мы запретим сделки с этим незаконным судом, лишив его ресурсов и парализовав его способность функционировать", - говорится в заявлении.

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В заявлении Рубио также сказано, что санкции были разработаны таким образом, чтобы дать суду и его государствам-членам возможность учесть озабоченности США. Он не привёл дополнительных подробностей, однако высокопоставленный представитель Госдепартамента сообщил журналистам, что Министерство финансов США выдаст ряд лицензий "для защиты американских интересов", что, по-видимому, означает временные исключения из некоторых санкций.

Заместитель прокурора МУС Нажат Шамим Хан заявила журналистам, что эти санкции должны быть осуждены.

"Санкции направлены на подрыв верховенства закона на международном уровне и работы, которую ведет независимый судебный орган. Наша работа будет продолжаться по всем делам, в рамках всех наших расследований и судебных преследований", - сказала она.

В агентстве напомнили, что США давно выражают недовольство в связи с ордерами на арест, выданными МУС в отношении израильских чиновников, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, а также в связи с прошлым расследованием действий американских солдат в Афганистане, которое МУС впоследствии закрыл.

Кто получил Нобелевскую премию мира

Напомним, что в этом году Нобелевску премию мира вручили южноафриканскому юристу Нави Пиллэй, которая удостоена награды за свою работу в области международного уголовного правосудия. В 2003–2008 годах она занимала должность судьи Апелляционной палаты МУС.

В заявлении Норвежского Нобелевского института говорится о том, что Пиллэй получила премию мира за вклад в борьбу с военными преступлениями и геноцидом, а также за усилия по укреплению мира и международного права.

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