В Великобритании выпустят семь коллекционных монет в честь 25-летия легендарного фильма

Первые три монеты из коллекции появятся в продаже в 2026 году.

Королевский монетный двор Великобритании подготовил серию из семи коллекционных монет, посвященных 25-летию выхода фильма "Властелин колец: Братство кольца".

Как сообщается на сайте монетного двора, коллекция будет состоять из семи монет номиналом 50 пенсов: первая будет посвящена Единому Кольцу, а остальные шесть – событиям и персонажам каждого из трех фильмов трилогии. Стоимость каждой монеты составляет 15 фунтов стерлингов (примерно 890 гривень).

Первая монета из коллекции доступна уже сейчас, ещё две будут выпущены в этом году. Ещё по две монеты выпустят в 2027 и 2028 годах.

Видео дня

"Властелин колец" – одна из самых известных фэнтезийных кинотрилогий в истории. Её первая часть, "Братство кольца", вышла в 2001 году.

Коллекционные монеты – последние новости

В июле Королевский монетный двор Великобритании выпустил две коллекционные монеты номиналом 50 пенсов с изображением "Лед и пламя" в честь 15-летия фэнтезийного сериала "Игра престолов".

Кроме того, британский монетный двор выпустил монеты, посвященные культовому научно-фантастическому сериалу "Звездный путь". Их выпуск приурочен к 60-летию сериала.

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