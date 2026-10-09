Мерц возмутился поездкой бывшего канцлера в Москву на день рождения Путина

Немецкие политики раскритиковал Шрёдера за его поездку к Путину.

Канцлер Германии Фридрих Мерц возмутился визитом бывшего канцлера Герхарда Шрёдера в дом Владимира Путина для празднования дня рождения российского диктатора. Об этом пишет Reuters со ссылкой на пресс-секретаря правительства Германии Стефана Майера.

"Путин несет единоличную ответственность за войну в Украине. Его приказы являются причиной неисчислимых страданий, жертв среди гражданского населения, разлучения семей, погибших и раненых. Канцлер считает совершенно аморальным участие Шрёдера в таком торжестве", - сказал он.

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В агентстве добавили, что визит Шрёдера в дом Путина также вызвал критику со стороны членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ), в которую входит и сам бывший канцлер. Сопредседатель партии Ларс Клингбайль, который также является министром финансов Германии в возглавляемой консерваторами коалиции Мерца, назвал это "совершенно неприемлемым" с учетом страданий, причиненных народу Украины.

Как пишет Tagesschau, Путин лично пригласил Шрёдера на свой 74-й день рождения. В издании отметили, что визит бывшего канцлера в дом Путина также возмутил ряд других немецких политиков. В частности, генеральный секретарь ХДС Франциска Хопперманн осудила Шрёдера и подчеркнула, что пока экс-канцлер и российский диктатор пили шампанское, в Украине погибали люди.

Политик от "Зеленых" Катрин Гёринг-Эккардт и эксперт по вопросам обороны от СвДП Мари-Агнес Штрак-Циммерманн назвали поездку Шрёдера в Москву "позором". Штрак-Циммерманн охарактеризовала бывшего канцлера как "самого наглого пенсионера Германии".

Между тем эксперт по внешней политике СДПГ и депутат Бундестага Ральф Штегнер выступил в защиту визита Шрёдера. По его словам, Шрёдер больше не является политиком, он посетил Россию как частное лицо.

Шрёдер посетил гипермаркет в Москве после получения новой работы

Напомним, что 7 октября экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер посетил один из магазинов немецкой сети гипермаркетов Globus в Москве. Ранее он стал членом наблюдательного совета компании.

Шрёдер, выступая перед сотрудниками гипермаркета, рассказал, что он три года изучал торговлю, а также работал в магазине керамики и стекла. Он также заявил, что ему было приятно познакомиться с сотрудниками.

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