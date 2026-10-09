Туристы надоели: один из самых красивых городков Англии введет жесткие правила

Туристов уже так много, что местные боятся выпускать детей на улицу.

В британском городке Берфорд, расположенном в живописном регионе Котсволдс, устали от наплыва туристов. Чтобы хоть немного нормализовать свою жизнь, местное сообщество решило ввести ограничения для крупных туристических автобусов. Об этом пишет The Independent.

Рекомендации по новым правилам для участка Priory Lane были одобрены 8 октября во время заседания, посвященного транспортным вопросам, в окружном совете Оксфордшира. Согласно предложениям, длина автобусов, которым разрешено двигаться по этой улице, не должна превышать 12 метров.

Также планируется официально закрепить разметку, запрещающую остановку возле школы, и ввести ограничение на остановку транспорта с 8:00 до 17:00 с понедельника по пятницу.

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Как отмечает The Independent, вопрос доступа туристических автобусов в Берфорд обсуждается уже давно. В феврале 2025 года рассмотрение соответствующих предложений было отложено. Городской совет теперь настаивает на введении ограничений до окончания двухлетнего периода после первой консультации, проведённой в декабре 2024 года.

Изменения должны вступить в силу в 17:00 16 октября, если их не передадут на дополнительное рассмотрение. При этом предусмотрены исключения для владельцев специальных разрешений, если школе понадобится транспорт длиной более 12 метров.

Заместитель мэра Берфорда Эндрю Фостер заявил, что нынешняя ситуация представляет угрозу для учеников и городской инфраструктуры.

"Нынешняя ситуация неприемлема – большие автобусы по-прежнему создают угрозу безопасности и защите учеников начальной школы, а также рискуют вновь повредить столбики, отделяющие тротуар от проезжей части", – заявил он.

Фостер подчеркнул, что приоритетом должна быть безопасность детей, а не удобство туристических компаний и их клиентов.

Местные власти признают важность туризма для экономики Берфорда, однако считают защиту людей более важной, чем беспрепятственный доступ больших автобусов. Местный житель Томас Уоткинс отметил, что узкая средневековая улица, спроектированная для конных повозок, не приспособлена к постоянному движению габаритного туристического транспорта.

Новости туризма

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Также мы сообщали, что Европа стала лидером рейтинга 50 лучших баров мира этого года, заняв 18 мест в первой половине сотни и еще 18 – во второй. В топ-5 вошли Moebius Milano из Милана и Line из Афин, уступив лишь гонконгскому Bar Leone, который сохранил первое место.

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