Коммунисты предлагают ВР вернуть в Украину смертную казнь

Трое депутатов из Коммунистической партии зарегистрировали в Верховной Раде проект закона о введении в Украине смертной казни.

Информация о соответствующий законопроект находится на сайте ВР. "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внедрения смертной казни как вида наказания)" зарегистрировали лидер КПУ Петр Симоненко, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Игорь Калетник и первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Игорь Алексеев.

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