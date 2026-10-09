Нацбанк ослабил гривню: официальный курс валют на 12 октября

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,31 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 12 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,89 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,31 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 17 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,89/44,93 грн/долл., а к евро – 50,33/50,36 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 9 октября вырос на 6 копеек и составил 45,21 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,64 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне вырос на 4 копейки и составил 50,82 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,01 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 5 копеек и составил 45,10 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 20 копеек и составил 50,80 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,50 гривни, а евро – по курсу 49,80 гривни за единицу иностранной валюты.

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