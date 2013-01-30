Луценко вывозят из клиники в неизвестном направлении (дополненная)

Об этом сообщила корреспонденту УНИАН жена экс-министра Ирина Луценко.

По ее словам, сегодня «в 7 утра в больницу подъехали три автобуса с «Беркутом», окружили больницу и вывозят Луценко. Куда - неизвестно».

Как сказала И.Луценко, об этом она узнала от позвонвших ей охранников клиники.

Она отметила, что ее муж еще не прошел реабилитационный курс после операции.

Как сообщает сайт партии «Народная самооборона», вчера вечером И.Луценко общалась с врачами, и ничто не говорило о возможности выписки и вывоза ее мужа в колонию, поскольку Ю.Луценко находится на интенсивной терапии.

После общения с врачами И.Луценко сообщила, что лабораториями подтверждено отсутствие злокачественных образований в организме Ю.Луценко.

«Две лаборатории – клиники «Оберег» и альтернативной клиники – подтвердили, что взятый на гистологическое исследование послеоперационный материал не содержит злокачественных новообразований», - сообщила И.Луценко.

Как сказали ей врачи, сейчас они проводят полное медицинское обследование экс-министра. «Врачи обнаружили три открытые язвы желудка. В связи с этим Луценко назначен интенсивный курс терапии, он находится на капельницах», - прибавила защитник.

«Только через три недели курса, который рассчитан врачами, будет сделана контрольная гастроскопия желудка. Лишь в случае результативного лечения и зарубцевания язв, соответственно, через месяц, можно будет готовиться к следующей операции. Оперативное вмешательство при открытых язвах, по словам врачей, противопоказано», - сообщила И.Луценко.

Врачи также сообщили жене экс-министра, что у Ю.Луценко повышенное давление, а болевой синдром и результаты анализов подтверждают, что оперативное вмешательство необходимо.

«Хочу передать привет Пенитенциарной службе, что их двухгодичные заверения в том, что состояние здоровья Луценко удовлетворительное, в так называемом лечении можно ограничиться только обезболивающими и номинальными обследованиями, подтвердились: сделана одна операция, актуальна – вторая, а три открытых язвы свидетельствуют об «отличном» состоянии здоровья Юрия Луценко», - подчеркнула И.Луценко.

Жена экс-министра выразила надежду, что врачи независимой клиники «сделают все от них зависящее, чтобы действительно улучшить состояние здоровья Луценко, чтобы он и дальше более полноценно по состоянию здоровья смог продолжать свою защиту в судах».

По словам врачей, Ю.Луценко максимально использует время пребывания в клинике. «Кроме лечения, он через телевидение знакомится с политической и экономической жизнью страны, поскольку передачи в виде Интернет-распечаток и печатной прессы запрещены», - уточнила И.Луценко.

Как сообщает «Народная самоборона», «один из врачей также рассказал ей почти детективную историю: Луценко попросил у врачей «Книгу жалоб и предложений» и написал врачам и всему медицинскому персоналу клиники «Оберег» благодарность за их человеческое отношение и понимание к нему, невзирая на то, что он осужден, невзирая на то, что охрана создает определенный дискомфорт в клинике. Луценко выразил свою искреннюю благодарность и записал это в книге. А Пенитенциарная служба всполошилась из-за этого факта, обеспокоившись возможностью передачи Луценко записки защитникам. Но изучив «Книгу жалоб и предложений», они нашли только благодарность и успокоились».