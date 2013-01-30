Министр говорит, что Украина не ждет быстрых денег от МВФ

Об этом заявил журналистам в среду в Киеве министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов.

Как передает корреспондент УНИАН, он, в частности, сказал: «Не предполагается, что сразу после окончания работы миссии сразу же мы подпишем в Киеве или поедем туда (в США - УНИАН) и подпишем меморандум. Сейчас основная задача миссии - это изучить ситуацию в Украине», - сказал И.Прасолов.

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Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда, как и планировалось, 29 января прибыла с визитом в Украину, и будет находиться тут до 12 февраля. Говорилось о том, что основной темой переговоров станет новая программа сотрудничества с Фондом.

Первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов 14 декабря заявил, что Украина рассчитывает договориться с Международным валютным фондом о получении нового кредита стэнд-бай в объеме 10 млрд SDR (около 15,4 млрд долл.).

Справка УНИАН. В 2010 году Украина и МВФ одобрили программу сотрудничества stand-by общим объемом 15,5 млрд долл. с целью реализации реформ в Украине. Летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл. После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

По мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch Rating, если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны Международного валютного фонда, существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни, что может привести к дальнейшему понижению рейтингов.

Напомним также, что в середине декабря 2012 года Международный валютный фонд подтвердил запланированный визит миссии Фонда в Украину во второй половине января 2013 г. Первоначально визит планировался на начало декабря 2012 г., однако был отложен.