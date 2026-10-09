В дешевых Android-смартфонах найден встроенный вирус – его невозможно удалить

Вредоносное ПО присутствует в прошивке еще до продажи и обычными способами не удаляется.

Специалисты по кибербезопасности обнаружили вредоносное ПО, которое может оказаться на Android-смартфоне еще до того, как владелец впервые включит устройство. В отличие от обычных вирусов, такая угроза встроена непосредственно в прошивку, а значит удалить его обычным способом не получится, пишет Android Police.

Вредоносное ПО получило название Midnight Mimosa. По данным экспертов Bitdefender, оно затрагивает бюджетные смартфоны на базе Android с процессорами MediaTek. Зараженные устройства уже выявлены более чем в 150 странах, а общее число пострадавших исчисляется десятками тысяч.

Главная опасность Midnight Mimosa заключается в том, что вредоносная программа работает с системными привилегиями. Она способна незаметно устанавливать и удалять приложения, предоставлять им разрешения и загружать дополнительный код с удаленных серверов. При этом пользователь может даже не подозревать, что его телефон используется злоумышленниками.

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Главная цель злоумышленников – заработок. В Bitdefender выявили не менее 32 замаскированных приложений, используемых для накрутки рекламных показов и кликов либо превращения смартфонов в прокси-серверы. Кроме того, зараженные устройства могут подключать к ботнетам, в том числе для проведения DDoS-атак

Для обхода защитных механизмов Android вредоносная программа временно отключает Google Play Store, чтобы помешать Play Protect обнаружить подозрительную активность во время установки дополнительных приложений. После завершения операции магазин приложений снова включается, что затрудняет обнаружение заражения.

Удалить такую угрозу обычным способом не получится: вредоносный компонент находится в системном разделе прошивки и обладает повышенными привилегиями. Для очистки устройства может потребоваться вмешательство в прошивку или отключение вредоносного компонента через ADB.

Как признают в Bitdefender, для большинства владельцев пострадавших телефонов оба варианта слишком сложны, поэтому наиболее надежным решением остается их замена. Пользователям стоит с осторожностью относиться к малоизвестным бюджетным смартфонам и приобретать устройства у проверенных продавцов.

Ранее эксперты объяснили, как найти и удалить шпионское ПО на Android. Операционная система Android предлагает больше свободы и открытости по сравнению с iOS, но вместе с тем требует от пользователя большей осторожности.

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