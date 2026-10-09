Инфляция в Украине набирает обороты: что подорожало больше всего

По сравнению с прошлым годом тарифы на водоснабжение выросли на 87,6%.

Инфляция на потребительском рынке в сентябре 2026 года составила 2,1% по сравнению с августом и 10% – по сравнению с сентябрем 2025 года. Таким образом, годовая инфляция в сентябре ускорилась (против 8,1% в августе), сообщает Государственная служба статистики.

На потребительском рынке в прошлом месяце цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,9% по сравнению с августом.

Больше всего за месяц (на 43,6%) подорожали яйца. На 1,7–8,3% выросли цены на сахар, рис, продукты переработки зерновых, сало, молоко, безалкогольные напитки, рыбу и продукты из рыбы, подсолнечное масло, мясо и мясопродукты. В то же время на 5,7% и 2,3% подешевели фрукты и овощи соответственно.

Видео дня

Одежда и обувь подорожали на 8,5%, в частности, одежда – на 9,4%, обувь – на 7,6%.

Произошло подорожание топлива и смазочных материалов на 5,2% и проезда в автомобильном пассажирском транспорте на 2,5%.

Услуги образования подорожали на 17,4%, а именно: высшего – на 23,3%, среднего – на 14,3%.

Что касается изменения цен за год, то по сравнению с сентябрем 2025 года продукты питания в целом подорожали на 8,9%. Больше всего выросли цены на рыбу и продукты из рыбы (+23%), подсолнечное масло (+21,4%), хлеб и хлебопродукты (+19,9%) и яйца (+12,2%). Снизились же цены лишь на фрукты (-5,1%) и масло (-1,4%).

Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 17,2%.

Также выросли тарифы на водоснабжение на 87,6%. Что касается транспортных услуг, то зафиксировано подорожание топлива и смазочных материалов на 46,2%, а проезда в автомобильном пассажирском транспорте – на 41,7%.

Услуги связи за год подорожали на 13,9%, а услуги образования – на 19,6%.

Инфляция в Украине – последние новости

Инфляция на потребительском рынке в августе 2026 года составила 0,1% по сравнению с июлем и 8,1% – по сравнению с августом 2025 года. Таким образом, годовая инфляция в августе ускорилась (против 7,7% в июле).

17 сентября НБУ повысил учетную ставку до 16% с целью сдерживания инфляции. Глава регулятора Андрей Пишный заявил, что в августе этого года потребительская инфляция ускорилась до 8,1%, превысив траекторию июльского прогноза НБУ.

Вас также могут заинтересовать новости: