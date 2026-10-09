Зеленский о договоренностях Трампа и Путина: украинскую команду используют в качестве прикрытия

Президент Украины выразил возмущение тем, что Трамп помогает Путину заработать дополнительные средства на войну против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский считает нечестными и непартнерскими действия президента США Дональда Трампа в отношении Украины из-за договоренности с инициатором войны Владимиром Путиным о возможности продажи миллионов тонн российского дизельного топлива на мировые рынки. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил журналистам в голосовом сообщении через приложение WhatsApp.

Глава государства напомнил, что в данный момент украинская переговорная команда находится во Флориде с двухдневным визитом с целью проведения переговоров с американской командой президента Дональда Трампа о "завершении этой страшной войны, как минимум, о прекращении огня".

По мнению президента Украины, началом может стать энергетическое прекращение огня.

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"Это очень важно для наших людей, для наших семей. И именно в этот момент, когда наша команда ведет переговоры с американской командой во Флориде, в этот момент президент Соединенных Штатов Америки ведет переговоры с лидером Кремля, с лидером этой войны, с лидером этой агрессии", – отмечает Зеленский.

В этой связи, как подчеркивает президент Украины, сегодняшняя договоренность Трампа с Путиным о том, что Америка дает России возможность экспортировать дизельное топливо, – это возможность для России заработать дополнительные средства на войну против Украины.

"Это дополнительные деньги на эти страдания против нас, безусловно. Это подпитывает только Путина и дает возможность воевать только еще больше. И именно в этот момент, когда мы говорим о мире, Америка дает России возможность экспортировать дизельное топливо. Это, не знаю, миллионы, миллиарды… В любом случае все это идет на войну против людей, против Украины, против всех нас", – констатирует Зеленский.

Таким образом, президент Украины подчеркивает:

"Я считаю, что нашу команду используют просто как ширму – и это точно нечестно, это точно не по-партнерски, и это, на мой взгляд, слабое решение, к сожалению. К сожалению, слабое решение сильных партнеров", – заявил Зеленский.

Дизельное топливо из РФ: последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. По итогам этого разговора Трамп заявил, что договорился о том, что Россия поставит в несколько этапов миллионы тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки.

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