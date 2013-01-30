Жена: Луценко забрали из больницы с открытой язвой и кровотечением

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на пресс-конференции.

И.Луценко сообщила, что, по информации медиков клиники, где Ю.Луценко делали операцию по удалению полипов, у него открылась одна из язв, которая кровоточит, а также у него произошло кровотечение после операции.

Она отметила, что Ю.Луценко даже не готов был к следующей операции, которая планировалась, потому что «у него три открытые язвы и кровотечение после операции».

«Муж еще на антибиотиках и под капельницей, а его вывозят в 7 утра в Менскую колонию», - возмутилась И.Луценко.

Она подчеркнула: “Я расцениваю это поведение пенитенциарной службы и сегодняшней власти как покушение на жизнь моего мужа”.

По словам депутата, она располагает информацией о том, что на врачей клиники оказывалось давление, чтобы они выписали Ю.Луценко из больницы. В сущности, речь идет о «не предоставлении медицинской помощи», отметила она.

При этом супруга экс-министра заявила, что не верит, что врачи рекомендовали вывезти Ю.Луценко из больницы.

“У меня есть подозрение, что эта власть оказывает на врачей давление. Здравый смысл не дает объяснения, как врач, который держит его на капельницах, и сказал мне, что нужна неделя на реабилитационный курс, может выписать из больницы. Разве можно поверить, что такое могли сделать врачи добровольно”, - сказала она.

И.Луценко сообщила, что обратится с депутатским запросом по поводу данной ситуации, каким образом Ю.Луценко был недолечен, после операции выписан из больницы и возвращен в колонию.

И.Луценко напомнила, что в начале февраля в Украину приедет еврокомиссар по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле, который выразил желание пообщаться с Ю.Луценко.

По ее словам, визит Ш.Фюле будет длиться день или два, и одно дело посетить Ю.Луценко в киевской клинике “Оберег” и потратить полтора часа, а другое дело - поехать в Менскую колонию и пройти всю процедуру разрешений, а на это необходимо потратить день.

“Понятно, что власть не заинтересована, чтобы политические события концентрировались не только на Банковой, а в Харькове, клинике “Оберег” или в Мене, они заинтересованы, чтобы Европа забыла как можно скорее об этих политических узниках. И она не заинтересована, чтобы с ними встречались”, - подчеркнула И.Луценко.

Также она сообщила, что представители миссии Европарламента Пэт Кокс и Александр Квасневский также выражали желание пообщаться с Ю.Луценко.

Как сообщал УНИАН, 23 января Ю.Луценко прооперировали в столичной клинике “Оберег”, ему делали операцию по удалению полипов.

Сегодня утром в Государственной пенитенциарной службе сообщили, что Ю.Луценко вывезли из столичной больницы в колонию.