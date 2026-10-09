Джоан Роулинг выпустит две новые книги о Гарри Поттере: кому они будут посвящены

Каждый том сочетает в себе детали сюжета, цитаты и интересные факты.

У поклонников "Гарри Поттера", помимо выхода нового сериала, появится еще один повод для радости, ведь 23 февраля 2027 года британская писательница Джоан Роулинг официально выпустит две новые книги об этом герое. Об этом сообщает Screenrant.

"Литературный мир Гарри Поттера официально вновь расширится в 2027 году: 23 февраля 2027 года запланирован выход двух новых книг в серии "Pocket Potters" издательства "Bloomsbury". В будущих книгах в центре внимания окажутся профессор Минерва Макгонагалл и близнецы Уизли (Фред и Джордж), благодаря чему трое самых любимых и самых оригинальных персонажей Хогвартса получат собственные иллюстрированные детские книги", – сообщает издание.

Серия "Pocket Potters – Little Guides to the Harry Potter Stories" является коллекционной и призвана познакомить читателей с отдельными персонажами и их важнейшими моментами из уже изданных книг.

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"Каждый том сочетает в себе детали сюжета, цитаты, интересные факты, "пасхальные яйца" и красочные иллюстрации, что делает его доступным для юных читателей, впервые погружающихся в Мир волшебников, а также предлагает немало интересного для более опытных поклонников Гарри Поттера", – уверяют в материале.

В частности, книга "Профессор Макгонагалл" пересказывает историю профессора Хогвартса, акцентируя внимание на таких деталях, как её роль главы дома Гриффиндора, способности анимага и памятные моменты, например, покупка Гарри его первой гоночной метлы.

В свою очередь, книга "Фред и Джордж Уизли" сосредоточена на озорной стороне близнецов, рассказывая об их знаниях о тайных ходах Хогвартса, магических изобретениях, таких как "Канарковые кремы", и проделках, которые в конечном итоге привели к созданию магазина "Уизли – волшебные проказы".

"Обе книги состоят из 32 страниц и имеют твёрдый переплёт, что соответствует компактному формату, принятому в остальной части коллекции. Они дополнят серию, в которую уже входят справочники о персонажах, посвящённые Гарри Поттеру, Рону Уизли, Гермионе Грейнджер, профессору Дамблдору, Луне Лавгуд, Хагриду и Добби. Хагрид и Добби присоединились к серии в августе 2026 года, и с этими новыми изданиями полная серия насчитывает девять уникальных иллюстрированных "справочников" для коллекционирования", – добавляет Screenrant.

Гарри Поттер – последние новости

Как писал УНИАН, новый сериал о Гарри Поттере вызвал недовольство у людей. В частности, речь идет о жителях английского городка Латимер. Именно на этой локации проходили съемки части первого сезона, из-за чего создатели перекрывали дороги на три дня или же ездили по ним по специальному разрешению.

"Им было совершенно все равно, как мы должны были въезжать и выезжать. Их волновала только их съемка в эти три дня. Мы – жители, платим налоги, а нам перекрыли проезд. У меня реальное ощущение, что нас всех бросили на произвол судьбы", – сказала жительница Латимера.

Также сообщалось, что звезда "Гарри Поттера" снова сыграет роль Рона Уизли. Отмечается, что британский актер Руперт Гринт появится не в фильме, а в бродвейском спектакле "Гарри Поттер и проклятое дитя", премьера которого состоится в феврале следующего года.

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