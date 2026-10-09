Почему графики отключений вернулись в некоторые регионы: в 'Укрэнерго' назвали три причины

Потребителям следует более экономно пользоваться электричеством, чтобы снизить нагрузку на сеть.

В отдельных областях вынужденно отключают электроснабжение из-за совокупности факторов. Об этом говорится в сообщении Национальной энергетической компании "Укрэнерго" в Telegram.

В частности, в компании объяснили причину того, что с начала октября в нескольких регионах Украины начали регулярно применяться меры по ограничению потребления – как для промышленности, так и для бытовых потребителей и бизнеса. При этом дефицита мощности в энергосистеме Украины нет, а в отдельных областях в настоящее время даже ограничивается работа "зеленой" генерации на пиках ее эффективности.

Таким образом, причин несколько.

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Во-первых, систематическое уничтожение врагом объектов генерации в отдельных областях привело к высокому уровню энергодефицита в этих регионах.

"В результате этого – электроэнергию приходится передавать на сотни километров, что никогда не предусматривалось ни одним проектом. И именно на магистральные сети враг сейчас направил основную часть своих средств поражения", – отмечается в сообщении.

Во-вторых, новая тактика противника предусматривает непрерывные удары по подстанциям и линиям систем передачи и распределения, в частности – вблизи крупных городов с высоким уровнем энергопотребления.

"Это приводит к тому, что передать необходимый потребителям объем электроэнергии в определенных направлениях – сложно или невозможно. Даже при наличии избытка мощности в других регионах", – отметили в компании.

В-третьих, постоянные воздушные тревоги в областях, где враг массированно атакует высоковольтные подстанции и линии, не позволяют быстро проводить аварийно-восстановительные работы.

"Энергетики постоянно находятся под угрозой, поскольку россияне уже неоднократно наносили удары именно по местам, где работает квалифицированный персонал и спецтехника", – объяснили в "Укрэнерго".

Таким образом, совокупность этих факторов и приводит к тому, что потребители в некоторых областях Украины вынужденно остаются без электричества в то время, когда в остальных регионах ограничений нет, а для предотвращения проблемы избытка мощности осуществляется экспорт электроэнергии.

Пути изменения такой ситуации

Как уверяют в "Укрэнерго", энергетики делают всё возможное, чтобы устранять последствия вражеских обстрелов как можно быстрее. Это делается даже с учетом почти бесконечных воздушных тревог. Кроме того, специалисты НЭК "Укрэнерго" и других энергетических компаний обладают необходимым опытом, техникой и запасом оборудования, чтобы восстанавливать электроснабжение после каждого ракетного удара или попадания реактивного "Шахеда".

"При этом у энергетиков есть только одна просьба: пожалуйста, экономно потребляйте электроэнергию в регионах, где сейчас вынужденно вводятся ограничения. Чем меньше будет нагрузка на сети – тем короче будут периоды вынужденных отключений", – отмечается в сообщении.

Отключение света в Украине – что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 октября, на правом берегу Киева и в части Киевской области введены экстренные отключения электроэнергии.

По мнению экспертов, длительные отключения, к которым украинцы готовились в течение всего лета, еще даже не начались. В частности, они дали новые прогнозы для Киева.

"Киев и Одесса – очень сложная особая ситуация, намного хуже, чем в целом по стране. Возможны сценарии, при которых Киев, например, окажется в очень сложной ситуации – по 12–16 часов без электричества", – отметил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

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