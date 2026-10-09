Добраться к курортам станет сложно: в Испании объявили общенациональную забастовку

В день забастовки туристы смогут воспользоваться разве что пляжами.

11 ноября в Испании запланирована общенациональная забастовка, которая может существенно нарушить работу транспорта, магазинов, ресторанов и музеев. Как пишет издание The Sun, масштабная акция продлится 24 часа и станет первой общенациональной забастовкой в стране почти за 15 лет.

Причиной протеста стал жилищный кризис, который продолжает обостряться. К акции присоединятся ведущие профсоюзы Испании. Забастовка состоится накануне досрочных выборов, назначенных на 29 ноября.

Наибольшие перебои ожидаются в транспортной сфере. Хотя официального подтверждения отмены рейсов пока нет, авиапассажирам рекомендуют готовиться к возможным задержкам и отменам. Предыдущие всеобщие забастовки с участием работников аэропортов, авиадиспетчеров и бортпроводников вызывали значительные проблемы с авиасообщением.

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"Общенациональная забастовка может полностью парализовать страну", – отмечает издание, описывая возможные последствия акции.

Ограничения коснутся также скоростных поездов, городского метро и автобусов. В Мадриде и Барселоне возможны перекрытия дорог из-за массовых протестных маршей. Кроме того, туристам следует учесть, что часть магазинов, ресторанов и музеев может закрыться или работать по сокращенному графику.

Путешественникам, планирующим вылететь в Испанию 11 ноября, рекомендуется следить за сообщениями авиакомпаний, в частности British Airways, easyJet, Ryanair, Iberia, TUI, Jet2, Wizz Air и Vueling.

В публикации также отмечается, что перебои из-за забастовки могут считаться "чрезвычайными обстоятельствами", поэтому авиакомпании не обязаны выплачивать дополнительную компенсацию. В то же время по закону они обязаны перебронировать билет или вернуть деньги пассажиру.

Жилищный кризис в Испании

Как писал УНИАН, в Испании все больше людей среднего и пожилого возраста вынуждены снимать жилье, поскольку покупка становится недоступной из-за высоких цен и сложности получения кредитов. Доля арендаторов в возрасте 45–65 лет выросла более чем вдвое за два десятилетия, а среди тех, кому за 65 лет, этот показатель также постепенно увеличивается.

Значительная часть договоров аренды приходится на домохозяйства с самыми низкими доходами, которые тратят более 40% заработанного на оплату жилья, что создает серьезную финансовую нагрузку. Эксперты предупреждают, что эта тенденция может перерасти в социальный кризис, если правительство не вмешается.

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