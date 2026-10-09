В Украине создадут специальные парковочные места для водителей с детьми

Для водителей, перевозящих детей в возрасте до трёх лет, будет выделено не менее 5 % от общего количества мест.

В Украине вводятся новые правила парковки для водителей, перевозящих детей в возрасте до трех лет – маркировка автомобилей, специальная разметка и новые дорожные знаки. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский.

Он отметил, что соответствующее постановление одобрил Кабинет министров Украины.

"Для водителей вводятся новые опознавательные знаки на автомобиль. Соответствующая разметка и таблички с изображением детской коляски появятся на парковочных площадках. Таких мест должно быть не менее 5% от общего количества, но не менее одного. Оно должно располагаться не далее чем в 50 метрах от въезда на площадку", – подчеркнул Выговский.

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При этом он подчеркнул, что у водителей, обозначивших автомобиль этим опознавательным знаком, должен быть электронный или бумажный документ, подтверждающий возраст ребенка.

По его словам, это один из шагов к современной системе организации дорожного движения и парковки.

"Работаем над тем, чтобы детально учитывать потребности всех участников дорожного движения", – добавил Выговский.

Что этому предшествовало

Как известно, в октябре 2025 года Верховная Рада приняла закон, обязывающий на парковках выделять не менее 5% мест для автомобилей, перевозящих детей в возрасте до трех лет, которые должны быть обозначены специальными знаками или разметкой.

Также УНИАН сообщал, что в городах Украины, в частности, во Львове, Житомире, Хмельницком, Днепре, Дрогобыче, Белой Церкви и Виннице, штрафы за парковку можно увидеть в приложении "Дия" и в Электронном кабинете водителя.

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