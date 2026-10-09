'Подарки Путину не приведут к миру': Зеленский отреагировал на решение о дизельном топливе из РФ

Зеленский подчеркнул, что разрешение России продавать нефтепродукты – это инвестиции в войну, которую нужно закончить, а не продолжать.

Любое ослабление санкций против России без четкого и долгосрочного соглашения о деэскалации с ней – это очевидная слабость, написал в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

Так он прокомментировал решение президента США Дональда Трампа временно приостановить санкции и разрешить поставки российского дизельного топлива на мировые рынки.

"Любое ослабление санкций против России без четкого и долгосрочного соглашения о деэскалации с Россией – это очевидная слабость, это играет на руку России, на то, что она будет убивать больше, воевать дольше, еще меньше уважать Америку и нанесет еще больше потерь и ущерба миру", – считает Зеленский.

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Он отметил, что Украина готова к зеркальным шагам по деэскалации, и американская команда знает об этой позиции.

"Наши удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим нефтяным объектам – это ответ России на её уже многолетнюю кампанию террора против украинской энергетики", – подчеркнул президент Украины.

Зеленский пояснил, что Украина не будет уничтожать российские нефтеперерабатывающие заводы, если Россия не будет разрушать энергетику страны.

"Мы предлагаем Америке именно такую договоренность и считаем, что сил Соединенных Штатов достаточно, чтобы достичь такого компромисса", – говорится в сообщении президента Украины.

Зеленский прогнозирует, что ослабление санкций не поможет достичь мира в Украине.

"Подарки Путину не принесут мира и не принесут никакой пользы цивилизованному миру. Россия "отблагодарит" за дизельное топливо дальнейшим террором и подлостями", – подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что разрешение России продавать нефтепродукты – это инвестиция в войну, которую нужно закончить, а не продолжать.

"Нужна реальная деэскалация с Россией и в зеркальном формате", – заявил он.

Поэтому президент выразил надежду, что США позаботятся и о защите жизней украинцев:

"Рассчитываем на справедливую поддержку со стороны Америки в деле защиты жизни, защиты людей в Украине и на соответствующий решительный разговор Соединенных Штатов с Россией. Решительный, а не слабый".

Цены на дизельное топливо: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент США заявил, что Украина должна прекратить удары по российской топливной инфраструктуре. По словам Трампа, украинские удары по российской топливной инфраструктуре привели к дефициту дизельного топлива в РФ.

Также мы писали, что пресс-секретарь Кремля, комментируя слова Трампа, заявлял, что "можно только приветствовать любой призыв к киевскому режиму прекратить удары по мирной экономической инфраструктуре" России. При этом Песков в комментарии журналистам отметил, что Россия не обещает прекращать атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в случае, если Силы обороны перестанут наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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