Донецкая область сохранила лидерство по объему долгов по зарплате

Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте Государственной службы статистики Украины.

Высокая задолженность также сохраняется в Харьковской области (88,7 млн грн против долга в 104,5 млн грн по состоянию на ноябрь 2012 года), в Киеве (80,7 млн грн против 71,3 млн грн в ноябре), в Луганской области (69,2 млн грн против долга 72,0 млн грн на ноябрь), Сумской области (58,9 млн грн против 60,4 млн грн в ноябре), АР Крым (58,2 млн грн против 58,2 млн грн в ноябре), Запорожской области (51,8 млн грн против объем долга в 52,1 млн грн в ноябре).

Наименьший объем долга зафиксирован в Черновицкой области – 100 тыс. грн, Ривненской области - 1,4 млн грн, в Киевской области 1,4 млн грн, в Севастополе – 5,4 млн грн. В ноябре 2012 года наименьшая задолженность сохранялась в Ривненской области (1,6 млн грн).

Как сообщал УНИАН, объем задолженности по заработной плате в декабре 2012 года сократился на 46,8 млн грн (на 5,2%) и на 1 января 2013 года составил 893,702 млн грн. Доля зарплатного долга экономически активных предприятий, по сравнению с 1 декабря 2012 года, сократилась на 0,5% и составила 50,5%. Доля долга предприятий-банкротов увеличилась на 0,3% и составила 43,8%. Наибольший объем задолженности по-прежнему зафиксирован в промышленности – 508,2 млн грн (528 млн грн на 1 декабря 2012 года), наименьший – в сфере культуры и спорта – 1,597 млн грн (2,2 млн грн на 1 декабря 2012 года).