Зеленский назначил представителя Украины при Европейском Союзе

Качка должен совмещать дипломатическую деятельность в Брюсселе с должностью торгового представителя Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил дипломата Тараса Качку, бывшего вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, представителем Украины при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии. Об этом стало известно из указа главы государства №1034/2026, опубликованного 9 октября 2026 года.

"Назначить Качку Тараса Андреевича представителем Украины при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии", – отмечается в документе.

Как сообщил сам Качка в социальной сети Facebook, членство Украины в ЕС - главная цель, однако вступление является многоуровневым процессом.

Видео дня

"Поэтому важно, чтобы интеграция украинской экономики в европейский рынок двигалась параллельно с переговорами, торговля между Украиной и ЕС работала беспрепятственно уже сейчас, а украинские институции работали по европейским правилам", - отметил чиновник.

По его убеждению, все это возможно только при финансовой стабильности и безопасности. Он напомнил, что Украина интегрируется в ЕС во время войны. Поэтому, говорит, экономике для этого нужна финансовая поддержка, а государству – сильная армия и оборонная промышленность.

"Первоочередная задача для меня - обеспечить, чтобы европейская финансовая помощь, особенно оборонные средства, вовремя доходила до Украины, а украинская оборонная промышленность стала частью европейского рынка уже сейчас", - заявил Качка.

Он заверил, что в Брюсселе сразу сосредоточится на стабильной финансовой поддержке Украины в 2026-2027 годах и макрофинансовой помощи на последующие периоды.

"Следующий шаг - работа над успешным завершением интеграции наших рынков в европейский: оборонного, металлургического, аграрного, электроэнергетического, а также формирование общих логистических связей и цепей снабжения", - добавил Качка.

Тарас Качка: что о нем известно

Как сообщал УНИАН, Качка должен совмещать должность представителя Украины при Европейском Союзе с должностью торгового представителя Украины.

С 17 июля 2025 года, когда Рада проголосовала за отставку правительства, до 14 июля 2026 года Качка занимал должность вице-премьер-министра по вопросам европейской интеграции.

Ранее, в 2019–2025 годах, Качка работал на должности заместителя министра экономики – торгового представителя Украины.

В новом составе правительства вице-премьером по евроинтеграции вместо Качки стал опытный дипломат Всеволод Ченцов.

Вас також можуть зацікавити новини: