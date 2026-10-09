Путин заявил о готовности РФ поставлять нефть на рынки США и всего мира

По словам Путина, появление российской нефти на американском рынке положительно отразится на всей мировой экономике.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ готова поставлять нефть и нефтепродукты на рынки США и всего мира. Такое заявление он сделал по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, пишут росСМИ.

По словам Путина, появление российской нефти на американском рынке положительно отразится на всей мировой экономике. Также кремлевский диктатор добавил, что в ходе телефонного разговора с Трампом значительное внимание было уделено "перспективам урегулирования украинского кризиса".

Российский диктатор также заявил, что в ходе разговора с Трампом затрагивалась ситуация вокруг Ирана и различные аспекты двусторонних отношений между РФ и США. Путин отметил, что он договорился с президентом США о продолжении личных контактов, а также сотрудничества по линии своих администраций, спецслужб и ведомств.

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Кроме того, вице-премьер России Александр Новак заявил, что Москва "незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизеля раннее запланированных сроков". По его словам, РФ готова поставить дополнительный объем дизеля на рынок США уже в октябре.

Трамп договорился с Путиным о поставках российского дизтоплива

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он завершил телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным, в ходе которого было достигнуто соглашение о том, что Россия немедленно поставит сотни тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Трамп рассказал, что РФ немедленно поставит более 300 000 тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки, ещё 500 000 тонн – в течение ноября, а также 1 000 000 тонн сразу после этого. По словам президента США, с учетом состояния российских нефтеперерабатывающих заводов Россия позже поставит еще 3 000 000 тонн дизельного топлива.

Кроме того, Министерство финансов США по указанию Трампа немедленно выдает временную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировые рынки. Разрешение будет действовать до 7 апреля 2027 года.

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