Украина начала кампанию по блокированию неба в РФ: в аэропортах коллапс, - соцсети

Сегодня, 9 октября, Москва подвергается атаке беспилотников и воздушных шаров. В городе слышны взрывы. На фоне этих событий все четыре московских аэропорта приостанавливают и отменяют рейсы.

Украинская воздушная кампания по блокированию воздушного пространства в Российской Федерации началась с Москвы. В московских аэропортах задерживают и отменяют сотни рейсов. Об этом пишет Telegram-канал Ukraine context, который считается близким к главе Офиса президента Кириллу Буданову.

В частности, отмечается, что ранее обещанная кампания по блокированию воздушного пространства Российской Федерации началась с небольшим опозданием.

"Но на то были веские причины и просьбы со стороны некоторых партнеров", – говорится в сообщении.

Видео дня

Как сообщает российский оппозиционный Telegram-канал ASTRA, Москву и область атаковали дроны и небольшие воздушные шары.

Из южных районов Москвы поступает информация о действиях российских сил противовоздушной обороны. В частности, жители районов Капотня, Кузьминки, Люблино, Марьино, Царицыно, Чертаново, Орехово-Борисово, Текстильщики, Нагатинский затон и других сообщают о звуках взрывов, а некоторые пишут, что наблюдали за работой ПВО.

В "Росавиации" сообщили, что в четырёх московских аэропортах – "Внуково", "Домодедово", "Жуковском", "Шереметьево" – реализуется план "Ковьор".

В то же время, как свидетельствуют другие сообщения в российских социальных сетях, в московских аэропортах задерживается более 200 рейсов и отменено более 200.

Это связано с введенными ограничениями из-за опасности, которую представляют беспилотники. В частности, с полуночи по местному времени ограничения действуют в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский". Изначально эти ограничения действовали до 7:00 утра. Позже в течение суток в некоторых московских аэропортах снова вводили ограничения, а с 15:40 во всех этих аэропортах, в том числе в аэропорту "Шереметьево", снова не принимают самолеты.

Тотальный план "Ковёр"

Как сообщал УНИАН, еще 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское воздушное пространство становится полностью опасным. С таким заявлением он обратился к международным партнерам и авиакомпаниям, осуществляющим рейсы в российские города.

Некоторые западные аналитики считали, что заявление Зеленского может повлиять на мышление российского диктатора Владимира Путина и на будущее российско-украинской войны.

Вас также могут заинтересовать новости: