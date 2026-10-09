От четырехкратного лауреата 'Золотой Дзыги': вышел тизер трогательной драмы 'Дни нашей жизни' (видео)

Фестивальная премьера фильма Владлена Одуденко запланирована на 2027 год.

Вышел тизер трогательной драмы "Дни нашей жизни", которая является полнометражным режиссерским дебютом Владлена Одуденко – известного украинского художника-постановщика и обладателя четырех статуэток национальной кинопремии "Золотая Дзыга" ("Дикое поле", "Захар Беркут", "Атлантида", "Ты – Космос").

Также Одуденко исполнил в фильме главную роль – 50-летнего Влада, который оказался между долгом перед родителями, нуждающимися в постоянном уходе, и стремлением жить с семьей, уехавшей за границу после полномасштабного вторжения. Фильм показывает, как война меняет личную жизнь: о семьях, разлученных на годы, о дистанционном родительстве, об истощении тех, кто ухаживает за близкими, и о любви как повседневном действии.

Роль отца Влада, тяжело больного пожилого мужчины с парализованными ногами, сыграл известный театральный и киноактер Станислав Боклан ("Поводырь", "Граница", "Пульс", "Крашанка", сериалы "Слуга народа", "Папик").

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"Во-первых, сценарий… Он интересен тем, что это не какая-то выдуманная художественная история, а почти документальный отрезок жизни героев. О боли, предчувствии потери, любви, преданности и, несмотря ни на что, о надежде! Я вряд ли вспомню, был ли у меня до этого предложения в работе подобный материал. Во-вторых, съемочная группа (намеренно не выделяю никого отдельно, потому что для меня это единый механизм), у которой есть свой особый взгляд на искусство, а тем более на существование актера и его игру в кадре. Поэтому все это было для меня своего рода творческим вызовом, и отказаться от работы с этими людьми было бы с моей стороны неудачным решением", – рассказал Боклан.

Экранную супругу Боклана в картине сыграет его настоящая жена – актриса Наталья Кленина, в активе которой более 50 работ в кино и на телевидении.

Продюсер и оператор фильма – Валентин Васянович, который снял такие фестивальные хиты, как "Атлантида", "Отражение" и "За победу!", а также был оператором титулованного фильма "Племя".

Визуально и стилистически фильм станет сдержанным, но эмоционально глубоким повествованием, в котором предпочтение будет отдаваться статичной камере и длинным, созерцательным кадрам, что позволит погрузить зрителя в сложный внутренний мир персонажей. А естественное, мягкое освещение и сочетание профессиональных и непрофессиональных актеров создадут ощущение реалистичности и камерности, отражая личную связь режиссера с историей о его собственных родителях.

"Эта история автобиографична, и, несмотря на сложные обстоятельства, мне удалось наладить связь со своими родителями. "Дни нашей жизни" – это фильм о любви и о том, как возродить чувства к самым близким людям. Это история о пути от разлуки к примирению и повседневной заботе. Важно, что, несмотря на сложную тему и распространенность такой ситуации (как в Украине, так и в других странах), мы стремимся создать по-настоящему светлое кино, которое будет вдохновлять и дарить надежду", – рассказал Одуденко.

В настоящее время съемки фильма еще продолжаются. В следующем году создатели планируют международную фестивальную премьеру "Дней нашей жизни", а уже в 2028 году картина выйдет в национальный кинопрокат.

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