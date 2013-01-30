Азаров инициирует отставку руководителя Укргосреестра (дополненная)
Премьер-министр Украины Николай Азаров инициирует освобождение от должности председателя Государственной регистрационной службы Украины Леонида Ефименко.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня, открывая заседание Кабинета министров.
“Я подал на освобождение от должности руководителя Укргосреестра, я также поручил вице-премьер-министру Вилкулу Александру Юрьевичу вместе с Минюстом и Минрегионстроем создать рабочую группу, которая должна в кратчайший срок устранить все проблемы и просчеты в организации этой работы”, - сказал Н.Азаров.
Глава правительства подчеркнул, что очень важным является максимальное расширение информационного сопровождения изменений в такой чувствительной для людей сфере как регистрация имущественных прав.
Он напомнил, что с 1 января этого года начала работать новая система регистрации имущественных прав. «Главное, для чего это было сделано – чтобы кардинально упростить процедуру и сократить срок регистрации, сделать этот процесс максимально удобным для наших граждан и устранить коррупцию в этом деле», - объяснил Н.Азаров, подчеркнув, что, фактически, был положен конец существованию монополии печально известного БТИ, заработала Государственная регистрационная служба Украины (Укргосреестр).
«Теперь вместо нескольких процедур и нескольких очередей в процессе купли-продажи недвижимости существует только одна процедура, которая может регистрироваться как работниками Госреестра, так и частными нотариусами. Сроки на регистрацию прав сократились с 14 до 5 рабочих дней. А впоследствии, с наполнением электронного реестра, процедура вообще будет занимать считанные часы. Все это хорошо задумано. Но как выполняется? Я крайне недоволен теми ошибками и недостатками, а порой очевидными организационными просчетами при внедрении новой системы. Да, мы переживем этот этап, и стартовые осложнения впоследствии забудутся. Но почему с самого начала для людей были созданы неудобства? Кто мешал их избежать сразу же? В нескольких областных и районных центрах, даже в Киеве центры регистрации открылись в плохо приспособленных, не очень удобных для граждан местах: на околицах или в труднодоступных районах», - заявил Н.Азаров.
«В Киеве, например, - аж возле аэропорта «Жуляны». Понятно, что в столице сложно найти пригодное помещение в центре. Да и средств на обустройство центров было немного. Но убежден, что это дело можно было организовать лучше. А тем фактам, что граждане были плохо информированы о месте и времени работы центров регистрации, вообще нет оправданий. В итоге возникали очереди не меньше, чем в БТИ. Звучали вполне понятные жалобы и нарекания. Практически отсутствует информация в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество, который продолжает наполняться пока что, преимущественно, по заявочному принципу. Такая ситуация возникла из-за того, что большинство БТИ вели соответствующие регистрационные дела в бумажном виде, тогда как реестр являет собой электронную базу данных. Почему информация из баз данных БТИ не была своевременно перенесена в реестр? Почему частные нотариусы полноценно не включились в регистрацию?.. И так далее», - возмутился премьер.