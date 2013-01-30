Азаров инициирует отставку руководителя Укргосреестра (дополненная)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня, открывая заседание Кабинета министров.

“Я подал на освобождение от должности руководителя Укргосреестра, я также поручил вице-премьер-министру Вилкулу Александру Юрьевичу вместе с Минюстом и Минрегионстроем создать рабочую группу, которая должна в кратчайший срок устранить все проблемы и просчеты в организации этой работы”, - сказал Н.Азаров.

Глава правительства подчеркнул, что очень важным является максимальное расширение информационного сопровождения изменений в такой чувствительной для людей сфере как регистрация имущественных прав.

Он напомнил, что с 1 января этого года начала работать новая система регистрации имущественных прав. «Главное, для чего это было сделано – чтобы кардинально упростить процедуру и сократить срок регистрации, сделать этот процесс максимально удобным для наших граждан и устранить коррупцию в этом деле», - объяснил Н.Азаров, подчеркнув, что, фактически, был положен конец существованию монополии печально известного БТИ, заработала Государственная регистрационная служба Украины (Укргосреестр).

«Теперь вместо нескольких процедур и нескольких очередей в процессе купли-продажи недвижимости существует только одна процедура, которая может регистрироваться как работниками Госреестра, так и частными нотариусами. Сроки на регистрацию прав сократились с 14 до 5 рабочих дней. А впоследствии, с наполнением электронного реестра, процедура вообще будет занимать считанные часы. Все это хорошо задумано. Но как выполняется? Я крайне недоволен теми ошибками и недостатками, а порой очевидными организационными просчетами при внедрении новой системы. Да, мы переживем этот этап, и стартовые осложнения впоследствии забудутся. Но почему с самого начала для людей были созданы неудобства? Кто мешал их избежать сразу же? В нескольких областных и районных центрах, даже в Киеве центры регистрации открылись в плохо приспособленных, не очень удобных для граждан местах: на околицах или в труднодоступных районах», - заявил Н.Азаров.

«В Киеве, например, - аж возле аэропорта «Жуляны». Понятно, что в столице сложно найти пригодное помещение в центре. Да и средств на обустройство центров было немного. Но убежден, что это дело можно было организовать лучше. А тем фактам, что граждане были плохо информированы о месте и времени работы центров регистрации, вообще нет оправданий. В итоге возникали очереди не меньше, чем в БТИ. Звучали вполне понятные жалобы и нарекания. Практически отсутствует информация в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество, который продолжает наполняться пока что, преимущественно, по заявочному принципу. Такая ситуация возникла из-за того, что большинство БТИ вели соответствующие регистрационные дела в бумажном виде, тогда как реестр являет собой электронную базу данных. Почему информация из баз данных БТИ не была своевременно перенесена в реестр? Почему частные нотариусы полноценно не включились в регистрацию?.. И так далее», - возмутился премьер.