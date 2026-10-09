Страны Балтии требуют запретить экспорт российского зерна через ЕС

Кроме того, в Литве считают, что ЕС должен ввести санкции против российских аграрных олигархов.

Литва, Латвия и Эстония предложили Европейскому союзу ввести запрет на экспорт российского зерна через территорию блока. Об этом говорится в письме, адресованном председателю Европейского совета Антониу Кошти и председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, передает Reuters.

Издание напомнило, что страны Балтии хотят прекратить перевозку российского зерна через свои порты после того, как Москва усилила транзитные перевозки в ответ на атаки Украины и её черноморских портов. На прошлой неделе Эстония сообщила о первом запрете.

"ЕС не должен становиться каналом, через который Россия компенсирует экономические последствия собственной агрессии", – говорится в письме.

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В частности, премьер-министр Эстонии Кристен Михал планирует поднять этот вопрос на заседании Евросовета на следующей неделе, сообщается в отдельном заявлении правительства страны.

В то же время посольство России в Эстонии в заявлении, направленном по электронной почте, подчеркнуло, что "решения, принятые правительством Эстонии, часто вызывают вопросы в деловых кругах и среди общества".

Также премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичюс считает, что ЕС должен ввести санкции против российских аграрных олигархов, поддерживающих войну в Украине.

"Литва предложит не только запретить такой транзит, но и внести в список лиц, в отношении которых введены санкции, конкретных российских аграрных олигархов, поддерживающих войну", – написал он в посте на Facebook.

Вопрос о российском зерне – что известно

Ранее СМИ сообщили, что Россия нашла в Европе "друга", который помогает продвигать её зерно. По информации журналистов, Москве удалось найти возможности для экспорта зерна в Литву, которая с начала полномасштабного вторжения последовательно поддерживает Киев.

"Такие поставки увеличивают доходы российского бюджета и помогают финансировать российскую военную машину, которая, в свою очередь, разрушает Украину и пытается заблокировать экспорт украинского зерна на мировые рынки", – заявил заместитель председателя комитета по национальной безопасности Сейма Литвы Лауринас Кащунас.

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