Кабмин предлагает амнистировать полторы тысячи заключенных

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, законопроект был разработан Министерством юстиции в соответствии с требованиями статьи 92 Конституции Украины и принят на заседании правительства сегодня, 30 января.

По словам министра юстиции Александра Лавриновича, проектом закона предусматривается объявить амнистию и распространить ее действие, в первую очередь, на те категории осужденных, которые совершили преступления небольшой или средней тяжести, или являются наиболее незащищенными и уязвимыми в социальном плане. В частности, положения законопроекта могут быть применены к несовершеннолетним лицам; женщинам, беременным на день вступления в силу закона; женщин и мужчин, которые имеют детей в возрасте до 18-ти лет или детей-инвалидов; пенсионеров, ветеранов войны; инвалидов первой, второй и третьей групп, больных туберкулезом, онкологическими заболеваниями и тому подобное.

Министр сообщил, что в результате применения амнистии, согласно положениям законопроекта, из мест лишения и ограничения свободы могут быть освобождены около 1,5 тысячи лиц указанных категорий.

Предусматривается, что принятие данного закона позволит уменьшить численность лиц, которые на данное время отбывают наказание в местах лишения свободы, однако не представляют значительной общественной опасности. В свою очередь, это станет проявлением гуманизма государства в сфере исполнения уголовных наказаний, заметили в Минюсте.

В случае принятия, закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.